Le poulet fumé dans tous ses états !

Voici ma recette du poulet fumé. Elle n’a rien de bien original en réalité. C’est juste mon imagination qui a un peu travaillé et je me demandais juste comment présenter quelque chose d’original à mon neveu Eric, venu chez nous quelques jours.



Je prends un gros poulet fumé bien solide. Je le découpe et je le mets à macérer la veille au soir avec : lardons fumés, persil, gingembre en lamelles, 6 gros oignons coupés en 4, poivre en grains, une feuille de quatre-épices (ou de laurier, c’est bon aussi), et fleur de thym. Le tout généreusement noyé sous du Sidi Brahim. Pas de sel !



Le lendemain matin, j’égoutte soigneusement les morceaux de poulet. Je sépare soigneusement le vin du reste. Toute la marinade est passée au mixeur, sauf les oignons. Je fais revenir ceux-ci dans de l’huile d’olive (pas trop !) Je rajoute le contenu du mixeur et je laisse à peine revenir avec les oignons puis je rajoute le vin et je laisse mijoter le temps que ça prenne une belle consistance. Puis j’y ajoute les morceaux de poulet fumé et je mets à petit feu, le temps que ça s’intègre bien. Tu juges le degré de cuisson du bout de la fourchette. Si la sauce devient trop courte, hop ! un grand coup de Sidi Brahim frais ou de tout autre vin de bonne tenue.



Je n’ai pas de mascara à 14°, dommage. Ensuite, tu te mets une grande serviette autour du cou… Eric et sa petite famille ont semblé apprécier. Moi aussi. Bonne régalade.