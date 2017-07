Le poste en or à 10.000€ par mois (sans impôts) de Harlem Désir

Harlem Désir, ancien secrétaire d'Etat aux Affaires européennes de François Hollande et ex-patron du Parti socialiste a été nommé la semaine dernière représentant pour la liberté des médias au sein de l'OSCE.



Il ne sera pas resté longtemps au chômage puisque cette nomination n'intervient que deux mois après qu'il ait quitté son poste au gouvernement.



Harlem Désir gagnera 122.195€ par an, soit environ 10.000€ par mois. Non imposable car ces emplois internationaux sont exemptés d'impôts sur le revenu.



Qui dira après ça que les socialistes ne font rien pour les sans emploi? Avec l'aimable complicité d'Emmanuel Macron, puisque cette nomination a eu lieu la semaine dernière...



(L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) est une organisation internationale ayant pour but de favoriser le dialogue et la négociation entre l’Est et l’Ouest)