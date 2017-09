Mail La grande Une Le port de St-Pierre sera aménagé pour accueillir les croisiéristes Dans un avenir proche, les croisiéristes ne devraient plus être obligés d’accoster dans la ville du Port avec le projet d’aménagement de la jetée Est du port de Saint-Pierre.

Aujourd’hui, c’est une jetée en béton qui s’effrite face aux vagues, mais demain la jetée Est du port de Saint-Pierre située du côté de Terre-Sainte pourrait bien accueillir les flots de touristes fraîchement débarqués.



Plusieurs avantages à ce projet, tout d’abord les croisiéristes ne seront plus obligés de débarquer au Port. "Peut-on encore accueillir ces croisiéristes entre deux containers? Lorsque vous arrivez au port de la Pointe des Galets un dimanche et que l’ensemble des boutiques alentour sont fermées, l’activité reste limitée" déplore Didier Robert, le président de Région.



Ce dernier rappelle la nécessité de pouvoir accueillir un flot de touristes en augmentation constante. "En 2000, nous étions à un total de 1.000 à 2.000 croisiéristes. Pour cette saison 2017-2018, nous en accueillerons 50.000".



De plus, le centre-ville de Saint-Pierre se trouve à quelques minutes de marche à peine du point de débarquement prévu, avec un office du tourisme et toutes les infrastructures permettant un accueil plus chaleureux.



Les escales des bateaux de croisières devraient donc se faire un peu plus au large et les touristes seraient débarqués par cabotage.



Cette nouvelle jetée devrait également permettre l’implantation d’activités autour de la pêche et ouvrir de nouveaux marchés.



Ce projet à 20 millions d’euros devrait commencer à voir le jour en 2020, après une phase de consultation et d’études. "Sur les fonds d’arbitrages des fonds européens, nous avons engagé une enveloppe de 2 millions d’euros pour financer les études nécessaires" précise Didier Robert.



"Il s’agit donc d’une extension de jetée qui sera réalisée avec les engins qui se trouvent déjà sur la route du littoral" précise le député David Lorion. Laurence Gilibert - laurence.gilibert@zinfos974.com Lu 2470 fois



