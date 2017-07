Mail A la Une .. Le policier zamalé sera jugé en correctionnelle





Le gardien de la paix officiant au commissariat du Port devra répondre de faits de blessures involontaires aggravées par plusieurs circonstances. Le conducteur d'une trentaine d'années, qui n’était pas en fonction au moment de sa perte de contrôle sur la quatre voies à hauteur de la sortie vers l'air du Tabac, est convoqué le 10 octobre devant le tribunal correctionnel.



Le soir des faits, le dimanche 16 juillet, il revenait d'une fête bien arrosée et se dirigeait vers le sud. D'autres conducteurs qui avaient vu leur véhicule froissé dans le choc, nous avaient fait part, dès le lundi 17 juillet, de leur grand étonnement de voir cet énorme carambolage complètement passé inaperçu. Du fait de l'implication d'un fonctionnaire de police ? se demandaient-ils. Alors que ces conducteurs décrivaient un homme en uniforme de police qui n'était pas dans son état normal, avec les yeux rouges. Lequel avait tenté, après le carambolage, de faire croire à ces mêmes conducteurs qu'il était en intervention, en direction du sud.



Si la gendarmerie de Saint-Paul nous avait dans un premier temps confirmé qu'un automobiliste avait bien été contrôlé positif à l'alcootest, sans toutefois vouloir révéler s'il s'agissait bien du policier ou d'un autre conducteur victime du carambolage, il a fallu attendre les conclusions des analyses toxicologiques plus d'une semaine plus tard pour confirmer que le policier était autant alcoolisé que sous l'effet du zamal... Le 18 juillet, Zinfos vous révélait qu'un policier était à l’origine d’un énorme carambolage qui a, par miracle, fait aucune victime sur la route des Tamarins. L'auteur des faits a été déféré hier au tribunal de Champ fleuri.Le gardien de la paix officiant au commissariat du Port devra répondre de faits de blessures involontaires aggravées par plusieurs circonstances. Le conducteur d'une trentaine d'années, qui n’était pas en fonction au moment de sa perte de contrôle sur la quatre voies à hauteur de la sortie vers l'air du Tabac, est convoqué le 10 octobre devant le tribunal correctionnel.Le soir des faits, le dimanche 16 juillet, il revenait d'une fête bien arrosée et se dirigeait vers le sud. D'autres conducteurs qui avaient vu leur véhicule froissé dans le choc, nous avaient fait part, dès le lundi 17 juillet, de leur grand étonnement de voir cet énorme carambolage complètement passé inaperçu. Du fait de l'implication d'un fonctionnaire de police ? se demandaient-ils. Alors que ces conducteurs décrivaient un homme en uniforme de police qui n'était pas dans son état normal, avec les yeux rouges. Lequel avait tenté, après le carambolage, de faire croire à ces mêmes conducteurs qu'il était en intervention, en direction du sud.Si la gendarmerie de Saint-Paul nous avait dans un premier temps confirmé qu'un automobiliste avait bien été contrôlé positif à l'alcootest, sans toutefois vouloir révéler s'il s'agissait bien du policier ou d'un autre conducteur victime du carambolage, il a fallu attendre les conclusions des analyses toxicologiques plus d'une semaine plus tard pour confirmer que le policier était autant alcoolisé que sous l'effet du zamal... Les victimes de l’accident étaient en effet étonnées qu’aucune garde à vue n’avait été ordonnée à l’encontre du policier les jours suivants l’accident. Zinfos974 Lu 481 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Internet : Des perturbations sur le réseau SFR L'embouchure de la ravine du Butor dans un sale état