Le point sur les perturbations dans les écoles ce mardi 12 septembre

Les syndicats appellent l'ensemble des salariés des entreprises privées et des services publics à la grève nationale et générale le mardi 12 septembre 2017 contre les ordonnances réformant le droit du travail. Une grève qui aura un impact sur le fonctionnement des écoles. Le point commune par commune :



Bras-Panon :

La quasi totalité des enseignants de l'école Maternelle Centre a déclaré participer à la grève du mardi 12 septembre 2017. Il est demandé aux parents de prendre toutes dispositions utiles pour la garde de leurs enfants. Cependant, un service minimum réglementaire sera assuré par la commune.



Sainte-Suzanne :

Le maire de la commune de Sainte-Suzanne informe les parents qu’en raison de perturbations dues au mouvement de grève du mardi 12 septembre, la restauration scolaire ne sera pas assurée. Les parents devront donc récupérer leurs enfants à l’heure du déjeuner.



Saint-Joseph :

Les effectifs municipaux ne pourront être déployés dans les écoles de Saint-Joseph ce mardi 12 septembre. La restauration scolaire ne pourra non plus être assurée. La mairie invite donc les parents à prendre les dispositions nécessaires.



La Possession :

Le fonctionnement des services de la Ville sera fortement perturbé : l’accueil périscolaire, les TAP, la garderie, la restauration scolaire et la surveillance pendant la pause méridienne ne pourront être assurés pour des raisons de sécurité. De même, il n’y aura pas de transports scolaires. La mairie invite donc les parents à prendre les dispositions nécessaires. Les écoles de Mafate ne seront pas touchées par ce mouvement.



Saint-Denis :

La Ville informe les parents que le fonctionnement des écoles pourrait connaître des perturbations. Ainsi, certaines écoles ne disposeront pas de service de restauration, notamment les écoles :

- Badamiers

- Baies Roses

- Bois-de-Nèfles

- Camélias

- Henri Dunant

- Joinville

- Saint-Bernard

- Tamarins

- Ylang-Ylang

- Ancien Théâtre

- Grand Canal

- Philibert Commerson

- Catholique

- Saint Gabriel

Les parents concernés sont donc invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la garde de leurs enfants. Attention, d’autres écoles pourraient être perturbées. Numéro info grève : 0262 400 400



Saint-Leu :

Accueil scolaire perturbé dans les écoles de Saint-Leu. La Ville informe les parents d’élèves que l'accueil scolaire sera fortement perturbé dans les écoles maternelles et élémentaires de Saint-Leu. Elle conseille aux parents de prendre leurs dispositions concernant la journée du mardi 12 septembre.



Petite-Ile :

Le fonctionnement des établissements scolaires connaîtra des perturbations importantes, notamment au niveau de la restauration scolaire qui ne sera pas assurée. Les parents sont donc invités à prendre leurs dispositions.



Saint-Benoît :

Les salariés de la cuisine centrale de Saint-Benoît ont décidé de rejoindre la manifestation. Un service minimum sera assuré. En raison de la grève nationale prévue pour le mardi 12 septembre 2017, la société D2R informe les parents que : "Dans le souci de ne pas perturber les activités des écoles et des crèches de la Ville de Saint-Benoît, un service de restauration sera bien assuré au sein de ces établissements le mardi 12 septembre. Un dispositif d’urgence sera mis en œuvre par la cuisine centrale de Saint-Benoît : des sandwichs et des fruits seront servis aux enfants, des petits pots ou des plats préparés pour les plus petits".



Saint-Pierre :

Suite au mouvement de grève nationale prévue le Mardi 12 Septembre 2017, la Ville de Saint-Pierre informe les parents d’élèves que la restauration scolaire et la surveillance pendant la pause méridienne ne pourront être assurées. Les parents sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier ces désagréments.