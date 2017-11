Economie Le plan de sauvegarde de la SFER de nouveau étudié en appel





Évalué à 48 millions d’euros, le plan de sauvegarde du groupe présidé par Bruno Cohen vient d’être annulé par le président de la chambre commerciale de la cour de cassation, "renvoyant tout le monde devant la cour d’appel de Saint-Denis", écrit le journal.



Un des actionnaires du groupe SFER, le cabinet de défiscalisation Diane, réclamait à la société une créance de plus de 216 millions d’euros. Une créance rejetée lors de la validation du plan de sauvegarde de la SFER.



Mais avec l'annulation du président de la chambre commerciale de la cour de cassation de ce plan de sauvegarde et le renvoi de tous les acteurs devant la cour d'appel, les cartes sont redistribuées. "De quoi donner des sueurs froides à SFER et son PDG Bruno Cohen ? Trop tôt pour le dire", la cour de cassation "ne juge que sur la forme et non le fond des dossiers" termine le JIR.





