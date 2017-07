Le pied à l’étrier La Réunion Positive Propriétaire des "Écuries Therméa" de Saint-André créés en 2005, Président de la commission tourisme équestre, Vice-Président du conseil du cheval de la Réunion, compétiteur, organisateur de manifestations équines au niveau local et régional, Judex Thérméa, se dit un homme "heureux et fier" de son parcours, et de pouvoir conjuguer métier et passion...

"Écuries Thérméa" est la suite logique d’une collaboration avec des amis-cavaliers avec lesquels Judex Therméa fonde, dans un premier temps, "’Amicale des Cavaliers de l’Est". Partie de rien, l’écurie compte aujourd’hui 70 chevaux et poneys, 150 adhérents, 8 employés et 7 saisonniers. Elle vient de faire l’acquisition du premier étalon reproducteur agréé de La Réunion. Le centre est réputé aussi bien pour le palmarès de ses cavaliers, que pour la diversité des activités proposées. C’est l’un des centres les plus labellisés de La Réunion, élu "club le moins cher de France" en 2007. Le centre est une référence locale en terme d’accessibilité (enfants, adultes, professionnels ou amateurs, personnes à mobilité réduite…). Depuis 11 ans, les écuries participent à la "fête nationale du cheval", afin d’amener le cheval à la rencontre du public et de démocratiser la discipline sur l’île.



LA RENCONTRE ÉQUESTRE INTERNATIONALE : NOUVEAU RENDEZ-VOUS ANNUEL

L’idée d’une Rencontre Équestre Internationale (REI) émerge à la suite d’un constat le manque de moyens financiers des clubs de l’île et de la zone de l’océan Indien pour participer aux sélections des championnats de France. Outre le but de créer une coupe inter-îles, cette 1ère édition (en mars dernier) a permis de rassembler, comme aux championnats de France, les différents niveaux, pour une sélection nationale voire internationale, et augmenter ainsi les chances de titres. La compétition s’est déroulée sur 4 épreuves en individuel et par équipe, et a réuni une vingtaine d’équipes, toutes catégories confondues (concurrents âgés de 9 à 40 ans). Chaque délégation a sélectionné ses meilleurs cavaliers. Au classement général, les clubs de La Réunion ont remporté tous les titres à l’exception des 2ème et 3ème places dans une épreuve individuelle. Au-delà de la compétition, ce nouveau temps fort pour l’équitation à La Réunion, se voulait être également un moment d’échange sportif, culturel, et de partage de savoir-faire autour d’une passion commune. Pari réussi au vu des retours très positifs des délégations locales et internationales, qui ont salué l’excellence de l’organisation, qui ne fut pas sans difficulté, nous confie Judex Therméa. "Je tiens à remercier tout particulièrement la Région, les mairies de Saint-André et Bras-Panon ainsi que les entreprises privées pour leur soutien. Et un grand merci à la générosité des bénévoles".





UN HOMME...UNE PASSION

NÉ LE 17 FÉVRIER 1980 À SAINT-ANDRÉ, JUDEX THERMÉA A UN PARCOURS QUI FORCE L’ADMIRATION.

Très jeune, il met les "pieds à l’étrier", et son amour pour l’équitation ne cessera de grandir, une discipline qu’on lui disait réservée à une certaine classe sociale. Ce jeune, issu de milieu défavorisé, ne se décourage pas pour autant. Ambitieux et très déterminé, à 18 ans, il quitte sa terre natale, et s’envole vers la métropole pour intégrer la plus grande école de formation aux métiers du cheval, dans le but de devenir maréchal ferrant , métier qu’il exercera de retour sur l’île. Il enchaînera divers emplois dans différents centres équestres, et continuera à se former à toutes les activités liées à la discipline. Avec le concours d’autres acteurs de la filière, il "s’est attelé" depuis peu à un projet ambitieux : la création d’un hippodrome à La Réunion.



FRANÇOIS EMERY, FIGURE INCONTOURNABLE DU MONDE HIPPIQUE SUR L’ÎLE

IL EST ADMINISTRATEUR DU COMITÉ RÉGIONAL D’ÉQUITATION DEPUIS 1976, MAIS AUSSI TRÉSORIER ET SECRÉTAIRE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’EQUITATION DEPUIS 2000, ET DU CONSEIL DU CHEVAL DE LA RÉUNION (CCR) DEPUIS SA CRÉATION. À 70 ANS, IL A RÉCEMMENT FORTEMENT CONTRIBUÉ À L’ÉDITION DE L’OEUVRE QUI FAIT L’ACTUALITÉ LITTÉRAIRE DE LA DISCIPLINE : "LE CHEVAL À LA RÉUNION, 60 ANS DE PASSION", LILIAN REILHAC (ÉDITIONS DU BOUCAN, OCT. 2016)

COMMENT EST VENUE L’IDÉE D’ÉCRIRE CE LIVRE ?

Depuis plus d’un demi-siècle aucun document sur la filière équine à La Réunion n’a été publié. À la fin des courses de chevaux en 1954, le sport équestre commençait son essor à La Réunion. Ce fut une période importante d’échanges d’expériences et de savoir-faire, entre les anciens cavaliers et la génération émergente. Fort de la richesse de ces récits, et après une année de réflexion sur la filière, est né l’ouvrage "Le cheval, 60 ans de passion", sous la plume de Lilian Reilhac, avec la participation de Baptiste Vignol. Il retrace l’histoire de la pratique équestre dans notre île, depuis ses origines jusqu’à aujourd’hui. Richement illustré, il nous invite à découvrir ou redécouvrir les temps forts de cette histoire.

OÙ TROUVER LE LIVRE ?

Le livre est disponible en librairie, aux éditions du Boucan.

AVEZ-VOUS ENVISAGÉ UNE SUITE ?

Il appartient aux jeunes générations de cavaliers et acteurs de la filière d’écrire les prochaines pages ! CONTACT

ECURIE THERMÉA

662, chemin canal Moreau

Ravine Creuse - 97440 Saint-André

0692 215921 / 0692 69 43 53

ace.reunion974@gmail.com

