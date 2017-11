La grande Une Le photo-reportage d'une secrétaire, heureuse participante au Congrès des Maires

On ne dira jamais assez combien Facebook peut être dangereux. Certes, la tentation est grande pour les accros de ce réseau social, de poster des photos pour montrer aux amis restés à la Réunion que l'on prend du bon temps.



Mais cet exercice peut produire un effet dévastateur en plein Congrès des Maires, avec la polémique suscitée par la publication de la liste complète des 188 participants (plus ceux de Saint-Denis et de Saint-Leu qui ont négocié directement avec l'AMF) dans notre article "100ème Congrès des Maires : L'incroyable gaspillage de l'argent public ".



Appelons la Marie. Par charité chrétienne, nous n'allons pas donner son nom, ni la mairie dans laquelle elle travaille.



Marie donc, est secrétaire dans le cabinet d'un maire de l'Est. Comme plus de 200 autres privilégiés, elle a pris l'avion pour la métropole afin d'assister au 100ème Congrès des Maires au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, à Paris.



Officiellement, le Congrès a débuté mardi et doit s'achever aujourd'hui avec un discours du président de la République. Dans les faits, il a réellement commencé lundi pour les élus de l'outre-mer, avec une journée spécifique qui leur est dédiée au cours de laquelle ceux qui se sont déplacés ont pu écouter un discours d'Annick Girardin, notre ministre.



Notons donc avec amusement que Marie a pris l'avion dès jeudi soir à Gillot, comme l'atteste la première photo qu'elle a postée sur sa page Facebook, soit plusieurs jours avant le début du Congrès. Arrivée vendredi matin aux aurores, elle a donc eu le temps de récupérer et de bien profiter avant de passer aux choses sérieuses... Appelons la Marie. Par charité chrétienne, nous n'allons pas donner son nom, ni la mairie dans laquelle elle travaille.Marie donc, est secrétaire dans le cabinet d'un maire de l'Est. Comme plus de 200 autres privilégiés, elle a pris l'avion pour la métropole afin d'assister au 100ème Congrès des Maires au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, à Paris.Officiellement, le Congrès a débuté mardi et doit s'achever aujourd'hui avec un discours du président de la République. Dans les faits, il a réellement commencé lundi pour les élus de l'outre-mer, avec une journée spécifique qui leur est dédiée au cours de laquelle ceux qui se sont déplacés ont pu écouter un discours d'Annick Girardin, notre ministre.Notons donc avec amusement que Marie a pris l'avion dès jeudi soir à Gillot, comme l'atteste la première photo qu'elle a postée sur sa page Facebook, soit plusieurs jours avant le début du Congrès. Arrivée vendredi matin aux aurores, elle a donc eu le temps de récupérer et de bien profiter avant de passer aux choses sérieuses...

Marie a semble-t-il pris le vol d'Air Austral s'arrêtant à Marseille puisque, sur la 2ème photo de son panorama, elle révèle que dimanche est son premier jour à Paris.



Au programme, visite de la Tour Eiffel et retrouvailles avec des amis.



Nous sommes ravis pour elle.

3ème photo, toujours dimanche.



"On a ramené du soleil à Paris"...



Excellente nouvelle. Nous aurions franchement été très peinés si nos croisiéristes, en plus de devoir faire l'effort surhumain d'abandonner leur travail et leurs amis à la Réunion, avaient dû en plus affronter le froid et la pluie à Paris...

Lundi, on l'a dit, était la journée inaugurale du Congrès, avec une journée spécialement dédiée à l'Outre-mer.



Des interventions très intéressantes figuraient au programme. Entre autres un discours de François Baroin, le président de l'Association des maires de France, un autre de Stéphane Fouassin en tant que président de l'association des maires de la Réunion et, on l'a déjà dit, celui d'Annick Girardin, la ministre des Outre-mer.



Mais surtout, si Marie avait fait le déplacement jusqu'à la Porte de Versailles, elle aurait pu écouter l'intervention de Philippe Laurent, maire de Sceaux (92), secrétaire général de l’AMF et président du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale, sur un thème qui tient à coeur tous les employés communaux de l'ile : "Vers l’emploi titulaire dans la fonction publique territoriale à la Réunion - une ambition à partager".



Non, comme le prouvent ses photos, Marie a préféré visiter Paris et faire ses achats en prévision de Noël. Il est vrai qu'on a plus de choix dans la capitale et que les prix y sont nettement moins chers...



Au programme, les Galeries Lafayette et les Champs Elysées...

Mardi, plutôt que d'assister à l'ouverture officielle du Congrès, Marie a préféré visiter le musée Grévin et ses célèbres statues de cire, le Printemps (faut bien acheter ce qu'on n'a pas trouvé la veille aux Galeries Lafayette), l'Opéra et le musée du Louvre...



Pendant ce temps, les quelques élus à avoir fait le déplacement au Palais des Expositions ont pu entendre le ministre de l'Ecologie Nicolas Hulot disserter sur les effets du changement climatique, ou assister à un des multiples ateliers portant par exemple sur "Quelle politique de sûreté locale?" ou "La place des communes dans une Europe en mutation".



Pas très folichon. On comprend que Marie ait préféré visiter l'Opéra...

Profitant de son passage dans un célèbre grand magasin, Marie interpelle ses amis en leur envoyant une photo de l'immense sapin de Noël qui trône dans le hall et leur demande "Où suis-je?"...



Nous avons alors cessé de faire nos captures d'écran, estimant avoir suffisamment de preuves de l'implication de Marie et de son assiduité au Congrès des Maires, motif officiel de son déplacement payé avec l'argent des contribuables.



Et si nous avons flouté son visage et refusé de donner son nom, c'est uniquement pour ne pas la pointer du doigt. Marie est loin d'être la seule dans son cas.



Pour avoir été à Paris en vacances il y a 3 ans à cette période de l'année, je me souviens de dizaines de Réunionnais déambulant dans les couloirs du Forum des Halles. Ils étaient en plus parfaitement reconnaissables : tous avaient à l'épaule ou à la main un petit sac sur lequel on pouvait lire "Congrès des Maires - Ile de la Réunion"... Pierrot Dupuy Lu 8132 fois