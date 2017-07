Le personnel des collèges Saint-Michel et Alexandre Monnet en colère

Le personnel des collèges Saint-Michel à Saint-Denis et Alexandre Monnet à Saint-Benoît revendique son "droit d'expression face aux décisions unilatérales de la direction concernant l'organisation du travail, la modification des postes, ceci crée un climat social délétère qui nuit à la santé". Les salariés du collège Saint-Michel ont donc débrayé hier.



"Nous dénonçons l’inexistence d'appel à candidature et l'absence de consultation du comité d'entreprise concernant le mouvement de l'emploi des postes disponibles ou le remplacement d'un personnel partant à la retraite", affirment-ils.



La liste de revendications est longue. Parmi elles, les manifestants critiquent "le choix arbitraire de la part du chef d'établissement concernant la promotion d'un personnel d'éducation au poste de responsable de vie scolaire 6ème/5ème, le départ à la retraite de la standardiste avec aucun appel à candidature pour palier à ce départ".



Du coup, "les personnels de vie scolaire devront prendre sur leur temps de travail le poste de l'accueil". Autre écueil : un surveillant sera dans l'obligation de gérer deux niveaux alors qu'il n'en avait qu'un auparavant.



Les manifestants mettent également en avant le "surpeuplement des élèves dans la cour et en étude (90 élèves pour un surveillant".