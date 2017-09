Mail A la Une . Le pêcheur qui a découvert le "chien appât" raconte Nous en savons un peu plus sur la découverte macabre faite ce week end par des pêcheurs. Les restes d’un chien avaient été repérés samedi dernier à Vincendo et non à l’Etang-Salé comme écrit précédemment. Le pêcheur qui a fait la découverte habite l’Etang-Salé, d’où la confusion. Ce dernier s’est fait connaître auprès de Zinfos. Il souhaite garder l’anonymat mais nous explique de façon détaillée ce qui s’est passé ce samedi matin. Il raconte :

"J’habite l’Etang-Salé. Avec un ami nous avions décidé de descendre à Saint-Jo. Nous sommes des pêcheurs occasionnels et c’était la première fois pour nous sur ce secteur, à Vincendo, du côté de la Marine. On arrive là-bas à 5H30 du matin. Il pleuvait, la mer était un peu agitée.



Nous avons vu un pick up gris qui était là, mais nous ne savons absolument pas qu’est-ce qu’il faisait là et si ça a un lien avec ce qu’on a découvert… Les premières éclaircies arrivent, on se décide à aller pêcher. Je constate juste là, dans le petit bassin, ce que je croyais être un chien, en entier je veux dire. J’ai pris un bout de bois et c’est là qu’on a compris que c’était un bout de chien.



Pour moi, c’était très récent. Ça ne sentait pas la pourriture et le corps était dans un très bon état. Pour moi, c’est quelqu’un qui a tranché le chien, un chien peut-être récupéré mort ? Impossible à dire. Il faut comprendre que le chien n’a pas été ramené par les vagues car le bout de patte se trouvait dans une sorte de cap rocheux qui forme comme une petite mare. Donc il a été posé là volontairement. Si il avait été mangé par un requin, tout aurait été mangé. Et puis, le corps du chien n'a pas pu être "raviné", vu son emplacement.



En tout cas, je souhaitais dire que certains pêcheurs n'ont aucun respect pour les autres personnes. On trouve de tout quand on vient pêcher : des déchets plastiques, du matériel de pêche on est habitué… mais trouver ça, c'est un manque de respect. Mes grands-parents me racontaient ce type de pêche à leur époque mais je ne pensais pas que c'était encore pratiqué."



