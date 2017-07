Le patron de French Blue conseille à Donald Trump d'éviter l'aéroport d'Orly...

En prévision de la venue de Donald Trump la compagnie aérienne Air Caraïbes lui a envoyé un courrier dans lequel elle demande au président américain de débarquer au Bourget au lieu d’Orly. Marc Rochet, président d’Air Caraïbes et French Blue, s’appuie sur la situation particulière des 13 et 14 juillet dans les aéroports français qui enregistrent leurs pics de départs en vacances.Même s'il est de coutume que les délégations officielles étrangères débarquent à Orly, Marc Rochet expose au président américain, de façon ironique, qu'il sera confronté lui aussi à la saturation de l’aéroport.« Au nom de dizaines de milliers de voyageurs et travailleurs qui iront à Orly dans les prochains jours, je demande respectueusement à vos services de reconsidérer la décision de faire atterrir Air Force One à Orly », demande Marc Rochet. « Monsieur le président, je vous suggère une meilleure alternative : l'aéroport du Bourget. Non seulement cet aéroport n'est pas ouvert au public - et par conséquent à l'écart des gigantesques flux de passagers - mais il vous assurera également une meilleure sécurité dans un environnement plus simple à contrôler ».Marc Rochet ajoute dans sa lettre : « En allant au Bourget, vous marcherez sur les traces de Lindbergh (célèbre pionnier de l'aviation américaine) et ce faisant vous enverrez un message symbolique fort qui accroîtra le grand respect que les Français ont envers le président d'un si grand pays ».Le président américain, qui vient en France dans le cadre de la commémoration de l’entrée des Etats-Unis dans la Première guerre mondiale, n’a pas encore fait part de son intention ou non de suivre ces recommandations...