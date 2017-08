Le patron de C.Joseph vient mettre la pression lors du conseil de la Civis

Les élus de la Civis délibèrent ce mardi après-midi dans le cadre d'un conseil communautaire. Un conseil beaucoup plus animé que d'habitude en raison du conflit qui oppose depuis quelques jours le chef d'entreprise Eric Caroupapoullé et la collectivité.



Le premier reprochant à l'intercommunalité de privilégier les mêmes grands groupes dans l'attribution de son marché sur le transport collectif.



En début de séance, le directeur de la société Transport C.Joseph a donné la mesure de sa détermination, affichée ces derniers jours par une grève de la faim et une opération escargot sur la départementale 27 entre Pierrefonds et Bois d'Olives.



"Aucun élu de la Civis n 'est venu me voir. Je n'ai pas eu de soutien", affirme-t-il haut et fort. Le PDG déplore ce manque de soutien. "C'est du mépris. Y'a des gens qui mangent à table et d'autres par terre", illustre-t-il. Le conseil se poursuit. L'affaire des marchés publics des transports ne sera abordée que plus tard.