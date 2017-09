Le paquet de cigarettes va augmenter pour atteindre 10 euros en 2020

Pour lutter contre le tabagisme, le ministère de la Santé a annoncé une augmentation du prix du paquet de cigarettes. Agnès Buzyn a détaillé ce mardi les hausses à venir, jusqu'en 2020.



La première augmentation aura lieu d'ici la fin de l'année avec une hausse de 35 centimes."Nous allons harmoniser le prix du paquet du tabac, notamment les prix plus faibles, dès la fin de l'année, en augmentant en moyenne de 35 centimes d'euros pour aboutir à des paquets à 7,10 euros", a indiqué la ministre sur Europe 1.



Une hausse d'un euro est ensuite à prévoir en mars prochain, suivie de hausses de 50 centimes en avril et en novembre 2019, ainsi qu'en avril 2020, auxquelles s'ajoutera en novembre 2020 une hausse de 40 centimes.



Un calendrier qui devrait permettre selon elle aux fumeurs "de se préparer" et de "trouver les moyens d'arrêter de fumer".