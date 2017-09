Le nouvel iPhone plus cher qu'un SMIC : un vrai scandale !

1.153€, c'est le montant net d'un SMIC.



1.159€, c'est le prix du dernier né d'Appel, l'iPhone X, le dernier smartphone sorti hier pour célébrer le dixième anniversaire du célèbre téléphone.



C'est la première fois qu'un smartphone grand public dépasse la barre des 1.000€. Un vrai scandale ! Et pourtant, dès le 3 novembre prochain, jour de sa sortie, vous verrez des files d'attente devant les magasins de téléphonie. Il faudra se montrer partout avec son iPhone X à l'oreille, pour impressionner son entourage. Ou tout au moins certains le croient-ils...



Et tant pis si, pour pouvoir faire l'intéressant avec son iPhone X, certains vont manger du riz et des brèdes tout au long de l'année!



Et si encore, pour ce prix-là, ils bénéficiaient d'une révolution technologique. Même pas. Le X bénéficiera simplement d'un nouveau design, nouveau par rapport à l'iPhone 7 mais qui ne fait que copier le Samsung 8 qui est sorti depuis plusieurs mois et qui coûte bien moins cher...



Seule vraie nouveauté : le Face ID qui permet au téléphone de s'allumer tout seul en reconnaissant le visage de son utilisateur. Ca fait un peu cher pour quelques centaines d'euros de plus !



Apple se fout de notre gueule et nombreux sont ceux qui, en plus d'être contents, disent encore merci...