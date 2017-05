Le nouveau gouvernement dévoilé

Elle était initialement prévue mardi. L'annonce de la composition du gouvernement a été décalée à ce mercredi, 17 heures (heure Réunion). L'Élysée souhaitait effectuer des vérifications sur la situation fiscale des futurs ministres. Une précaution pour ne pas répéter les erreurs précédentes. Pour rappel, en 2014, Thomas Thévenoud avait dû démissionner, neuf jours après sa nomination au gouvernement à cause de sa "phobie administrative".



Le nouveau gouvernement formé par Édouard Philippe, sous la présidence d'Emmanuel Macron, est donc à présent connu. 22 noms ont été dévoilés (18 ministres et 4 secrétaires d'État). La parité a été respectée si l'on compte l'ensemble des nommés (11 hommes et 11 femmes). 11 personnalités sont issues de la société civile.



Gérard Collomb a été nommé à l'Intérieur. François Bayrou a été nommé Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Bruno Le Maire prend la tête du ministère de l'Economie.



Pressenti depuis plusieurs jours pour rejoindre l'équipe gouvernementale, Nicolas Hulot devient ministre de la Transition écologique et solidaire.



Annick Girardin à l'Outre-Mer



Sylvie Goulard est nommée ministre des Armées. Annick Girardin a été nommée ministre des Outre-Mer et succède ainsi à Ericka Bareigts.



Gérald Darmanin, a été nommé ministre de l'Action et des comptes publics. Frédéric Vidal, sera en charge du ministère de l'Enseignement supérieur. Jean-Michel Blanquer est nommé ministre de l'Education nationale et Jacques Mézard nommé ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation.



Une sportive ministre



La sportive guadeloupéenne - quintuple médaillée olympique, six fois championne du monde et une fois championne d'Europe - Laura Flessel, devient ministre des Sports.



Agnès Buzyn, est nommé ministre des Solidarités et de la Santé, Françoise Nyssen, ministre de la Culture. Muriel Penicot devient ministre du Travail. Richard Ferrand est nommé ministre de la Cohésion des territoires. Aux transports, Elizabeth Borne et Marielle de Sarnez aux Affaires européennes.



Les secrétaires d'Etat



Christophe Castaner est nommé porte-parole du gouvernement chargé des relations avec le Parlement, Marlène Schiappa est chargée de l'égalité des femmes et des hommes, Sophie Cluzel est chargée des personnes handicapées, Mounir Mahjoubi est chargé du numérique.



Le premier Conseil des ministres se tiendra jeudi, à l'Elysée jeudi à 11 heures (heure métropole), a confirmé Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée.