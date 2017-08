Le nouveau commandant de la Gendarmerie a pris ses fonctions

"Je n’arrive pas avec une politique ficelée et une vision arrêtée. Je me suis donné le temps d’apprendre l’île. Elle est complexe, riche et mérite d’être bien comprise avant d’aller plus loin dans les orientations" entame le Général de brigade. Malgré tout, trois éléments vont le guider dans ses nouvelles fonctions.



La priorité: Le travail sur les violences intra-familliales et les cambriolages



"Prévention, proximité et efficacité" jalonneront la feuille de route du Commandant Xavier Ducept. "La prévention est importante par rapport aux problématiques d’atteintes aux biens mais aussi en matière de violences intra-familliales qui est un fléau que l’on rencontre à la Réunion. Il y aura donc un travail à poursuivre avec les élus mais aussi les associations" précise le Général de brigade.



Deuxième point, la proximité, qui constitue "le coeur de la gendarmerie". Elle passe pour lui par une présence visible sur le terrain, dans les centres commerciaux, les centre-villes, lors d’évènements. "Lorsque la Réunion vit, il faut que nous soyons visibles" explique-t-il.



Un nouveau dispositif de tablette embarquée



Pour satisfaire le critère de l’efficacité, le Commandant annonce également l’arrivée imminente d’un nouvel outil qui sera mis à disposition des gendarmes sur le terrain: Néogend. Il s’agit d‘un équipement composé de tablettes et smartphones, qui permetta aux militaires d’avoir accès à toute leur base de données sur le terrain.



Face à l’évolution démographique de notre île, le Général de brigade prévoit également l’ouverture de nouvelles casernes. "La gendarmerie doit être au plus proche des Réunionnais quelle que soit la situation, crise climatique, naturelle ou sociale".



Ce nouveau poste signifie un retour sur le terrain pour Xavier Ducept. Pour ce diplômé de Saint-Cyr, qui a fait partie de la garde républicaine, a officié en tant que chef de section Europol et qui a également été conseiller en sécurité intérieure au ministère de la Défense, "il est important de voir le monde réel".



Un retour au monde réel qui se traduira également par la lutte anti-terroriste sur notre département. L’arrivée de nouveaux gendarmes dans le jeu des mutations permettra d’apporter un "regard neuf" sur les affaires en cours, notemment dans le domaine des délits financiers.