Mail Communiqué Le mois du Développement Durable à la Possession Du 30 mai au 30 juin, ce n'est pas "la semaine" du développement durable, mais le MOIS du développement durable sur la Possession.

Une occasion sans précédent nous a été offerte, à travers 17 Objectifs de Développement durable, de réunir les peuples et de transformer notre monde !



17 objectifs :



- Éradication de la pauvreté (éliminer l’extrême pauvreté et la faim)



- Sécurité alimentaire et agriculture durable (éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable)



- Santé et bien-être (permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge)



- Éducation de qualité (assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie)



- Égalité entre les femmes et les hommes (parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles)



- Gestion durable de l’eau pour tous (garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau)



- Énergies propres et d’un coût abordable (garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable)



- Travail décent et croissance durable (promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous)



- Infrastructures résilientes et innovation (bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation)



- Réduction des inégalités (réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre)



- Villes et communautés durables (faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables)



- Consommation et production responsables (établir des modes de consommation et de production durables)



- Lutte contre les changements climatiques (prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions)



- Vie aquatique marine (conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable)



- Vie terrestre (préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité)



- Paix, justice et institutions efficaces (promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous)



- Partenariats pour la réalisation des objectifs



Le développement durable est un marqueur fort de la Politique de la Ville ! Et c’est ce qui nous guide.

Au-delà des considérations idéologiques, la Ville de La Possession est bien passée à l’action ! Des actions de sensibilisation, de partage et bien d’autres activités tournant autour de développement durable seront valorisées et se prolongeront durant tout le mois de Juin.



La Ville de La Possession bouge durant le Mois du Développement Durable !

