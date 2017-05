Le ministre de l'environnement des Seychelles au centre de tri du TCO

Le Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et du Climat des Seychelles, Monsieur Didier Dogley, est en en visite à La Réunion jusqu'au 21 mai, entouré notamment de David André, maire de la capitale Victoria et Lionel Majeste-Larrouy, ambassadeur de France aux Seychelles.



La délégation s’est d’abord rendue à La Possession, invitée par Vanessa Miranville, pour une visite du chantier de la l'éco-quartier coeur de Ville.



Pour rappel, les Villes de Victoria et de La Possession sont partenaires depuis 2014 dans le cadre d'une coopération décentralisée, dans le domaine du développement durable. L'amélioration du service public du traitement des déchets aux Seychelles par le biais d’une étude avec l’expertise réunionnaise fait partie des objectifs de cette collaboration.



Les membres de la délégation se sont par la suite rendus au siège du TCO, au Port, où ils ont rencontré le Président Joseph Sinimalé et ses équipes. Là-bas, la collectivité et ses projets (dont celui de l'écocité) ont été présentés.



Direction ensuite le centre de tri du TCO, géré par Cycléa, où leur a été remis le rapport définissant les préconisations opérationnelles pour la construction d’un centre de tri à Victoria.