Le ministre de l'Intérieur veut confier les contrôles de vitesse à des sociétés privées

Alors que la vitesse est responsable d'un accident mortel sur 3 (selon un rapport de l'OMS), le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb a réaffirmé ce samedi qu'il souhaitait confier les contrôles de vitesse des véhicules à des sociétés extérieures. Ces sociétés privées seraient chargées de piloter des voitures banalisées transportant les radars mobiles.



Pour le ministre, cette mesure vise à réaffecter les forces de l'ordre "à leurs missions prioritaires d’enquête, de sécurité". La verbalisation des automobilistes "restera de la compétence des policiers" et les sociétés seront rémunérées "au forfait" et non en fonction du nombre de PV, a-t-il précisé.



Une mesure jugée "grotesque" par l'association 40 millions d'automobilistes, dont le délégué général Pierre Chasseray déclare dans les colonnes de 20 minutes que Gérard Collomb "s'est laissé influencer par l'association Sécurité routière".