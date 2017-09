Le minimum vieillesse sera augmenté de 100 euros par mois

Le ministre de l’Action et des comptes publics, Gérald Darmanin, a annoncé hier une augmentation de 100 euros par mois du minimum vieillesse d’ici la fin du quinquennat. Le projet de budget pour 2018 sera présenté le 27 septembre et devrait donc déjà comporter une partie de l’augmentation. En effet, il a affirmé qu’il y aurait "une augmentation extrêmement forte les deux prochaines années". L’objectif étant de protéger les retraités les plus modestes.



Pour rappel, 433.000 personnes sont actuellement bénéficiaires du minimum vieillesse qui est de 803, 20 euros. Il s’élèverait donc à 900 euros.