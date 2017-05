Le marché bio de l’Éperon devient hebdomadaire

Initié par l’École du Jardin planétaire de La Réunion et l’Association de Développement de l’Éperon en 2015, le marché bio de l’Éperon a été proposé pour la première fois lors du 1er anniversaire de l’École.L’expérience ayant rencontré un franc succès, autant du côté des consommateurs que des exposants, l’idée d’en faire un marché régulier s’est rapidement concrétisée avec une fréquence d’un marché par mois, puis deux marchés.A la demande des citoyens et des exposants, le marché devient désormais le rendez-vous bio des samedis matins dans l’ouest.On y retrouve fruits et légumes de saison, œufs bio, farines, pains, tartes et gâteaux, produits sans gluten, produits de la ruche, confitures, tisanes, compléments alimentaires, produits cosmétiques, artisanat.Pour célébrer l’ouverture du marché hebdomadaire, le marché du samedi 3 juin proposera des animations : un atelier Haïku avec l’association Lilomots : une pause poétique de quelques minutes pour s’initier à l’art de l’écriture courte. Puis une grainothèque sera mise en place, lieu privilégié pour échanger des graines du jardin, des conseils, des astuces de jardinage. Le principe ? Venir déposer ses graines, en prendre de nouvelles.Pour venir : sortie Route des Tamarins, direction Saint-Gilles les Hauts, puis Village Artisanal.En savoir plus : http://www. ecoledujardinplanetaire.re/ programme-dactivites/marche- bio