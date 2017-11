Le marché artisanal décalé de Vavang'Art ouvre ses portes à l'Entre-Deux

Un mois avant Noël, le marché artisanal Décalé de Vavang'Art, ouvre aujourd'hui ses portes.



Des stands de toutes les couleurs, des artisans et artistes qui font tout de leurs mains. Un seul mot fédérateur : la créativité ! Un critère fondamental : la transformation de la matière !



Plus que les mots, les images parlent d'elles mêmes.



Le marché est ouvert depuis quelques minutes et le public est déjà au rendez-vous : curieux, passionnés, amateurs d'art, dénicheurs de cadeaux originaux et décalés....



Rendez vous tout le week-end à Vavang'art, au centre ville de l'Entre-deux, avec en prime un spectacle à 20h, par la compagnie Sakidi, du Tchekhov en créole.