Le lycée Roland Garros évacué

Les élèves du lycée Roland Garros au Tampon ont été priés de sortir de l'établissement en urgence ce mardi après-midi peu avant 16H.



De nombreux élèves ont ressenti des maux de tête alors qu'ils étaient en cours. Selon un premier bilan, 35 personnes sont susceptibles d'avoir été incommodées et ont été confinés. 16 seraient plus touchés.



La fuite d'un gaz, pour l'heure non identifié, pourrait être à l'origine de ces malaises. Le lycée a été évacué. Les pompiers, le Smur et la gendarmerie ont été dépêchés sur place.