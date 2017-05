Le littoral entre la Possession et le Port un peu plus propre qu'avant

SUEZ Réunion, en partenariat avec la mairie de la Possession, la mairie du Port et la société Cycléa, a organisé la première édition de l’opération « mèt la main ensemb’ » ce dimanche.Cette opération aa pour but de nettoyer les milieux naturels sensibles de la Réunion : bords de mer et ravines, sentiers...grâce à la mobilisation et l’action d’éco-citoyens bénévoles.Pour cette 1ère opération de nettoyage, SUEZ a retenu le bord de mer localisé entre le port de pêche de la Possession et la nouvelle centrale EDF du Port. "Cette action a été rendue possible grâce à l’implication forte des mairies de la Possession, celle du Port et de la société Cycléa", s'en félicite le groupe.Une trentaine de bénévoles ont tenté ce dimanche matin de 9h00 à 11h30 de rendre ce site à son état naturel, débarrassé des déchets plastiques et autres qui polluent le littoral. Photos Pierre Marchal