Le journaliste Loup Bureau de retour en France après 51 jours de prison en Turquie

Le journaliste français, Loup Bureau, est enfin de retour en France, après 51 jours de détention en Turquie. Le jeune homme de 27 ans a déclaré être "très soulagé d’être revenu" à son arrivé ce matin à Roissy.



Il raconte ne pas avoir été maltraité physiquement "mais il y a eu des menaces, des intimidations". Il a en effet été en garde à vue pendant six jours avant d’aller en prison, un moment "plus compliqué". Selon son père, il aurait subi des sévices physiques et psychologiques, traité comme un prisonnier kurde.



Le reporter indépendant avait en effet été accusé d’appartenance à une organisation terroriste armée lorsque des photos le montrant en compagnie de combattants kurdes syriens avaient été découverts en sa possession à la frontière turco-irakienne.



C’est l’annonce d’Emmanuel Macron demandant sa libération qui a convaincu les gardiens qu’il n’était pas un terroriste. Le président français avait demandé à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan "sa libération rapide" à la fin du mois d’août.