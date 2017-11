Le groupe Piriou s'implante à La Réunion avec le soutien de Laurent Virapoullé

Le groupe Piriou, en partenariat avec Laurent Virapoullé du groupe Pêche Avenir, s’implante à la Réunion en créant Piriou Réunion, une société de services aux armateurs.



La société sera basée au Port Ouest, sur la zone du slipway, indique un communiqué du groupe. Elle "sera opérationnelle dès février 2018 pour accueillir tous types de navires jusqu’à 60m et 650t quel que soit leur métier (pêche, servitude, Défense) pour de l’entretien et de la réparation navale à flot ou à sec".



Piriou Réunion sera dotée d’ateliers conçus et équipés pour les activités de mécanique générale et diesel, de tuyauterie, de chaudronnerie et de soudage.



"Bénéficiant à la fois du soutien logistique du groupe Piriou ainsi que des compétences de son Bureau d’Etudes, Piriou s’appuiera d’abord et fortement sur les compétences du tissu d’entreprises réunionnaises locales", annonce le communiqué.



Vincent Faujour, directeur général du groupe, explique que cette installation sur notre île fait partie de leur stratégie de développement international. "Nous nous y installons avec modestie mais une grande confiance, sur un territoire qui compte beaucoup pour le groupe Piriou, là où nous enchaînons commandes et livraisons de nouveaux navires depuis 20 ans", déclare-t-il. Notamment les livraisons du Champlain, de l'Astrolabe, ou encore du VB Volcan.



"Le Groupe Pêche Avenir a décidé de s’associer avec le Groupe Piriou car nous sommes convaincus que La Réunion peut devenir une plateforme d’envergure régionale pour la réparation navale", estime de son côté Laurent Virapoullé, pour qui "l'arrivée de Piriou Réunion permettra d’assurer la croissance de ce secteur en partenariat avec les entreprises locales en offrant aux armateurs réunionnais et étrangers une large gamme de services de qualité".