Le gros fromage du JIR

Le titilleur du JIR, Jacques Tillier, a écrit de beaux articles pour encenser le maître de la Région Réunion, Didier Robert, et dénigrer, dans ses édito, ses foies jaunes, la plupart adversaires du pharaon, dont l'intrépide député Thierry Robert.



Le titilleur, par l'odeur alléché, sait très bien qu'à la plus haute fenêtre de la pyramide inversée se tient le maître des lieux avec, en son bec, un gros fromage, deux millions d'euros. Et le phénix, fier d'entendre sans cesse qu'il est le phénix des cocotiers, a lâché son fromage qui est tombé juste aux pieds du bipède désemplumé.



Le flatteur avait, depuis quelque temps, trouvé de l'aide, il est vrai, en la personne de l'obscur Le Clair qui passe le plus clair de son temps à écrire des articles tels qu'ils ne peuvent que chatouiller l'ouïe du phénix. Et pour faire bonne mesure, avant l'arrivée de la manne précieuse, le titilleur avait déjà jeté aux gémonies son canard boiteux, Yves Mont-Rouge : son très vilain canard cancanait tout autrement; il égrenait ses "coin coin" sans respecter la ligne directoriale du titilleur. C'était vilain à entendre. Horribile auditu, dirait l'ami Cicéron. Voilà un foie jaune jeté, celui-là, aux oubliettes !



Le Phénix s'est trouvé alors plongé dans la plus profonde béatitude de l'extase, il était pleinement ravi, il était aux anges.



Et le fromage est donc tombé, tout naturellement, tout démo(n)cratiquement !



Gérard Jeanneau, expert ès-magouilles des cocotiers.



Gières, le 3 septembre 2017





PS - On se souvient ! Le journal de Paul Vergès, Témoignages, était récemment aux abois. Pas un seul titilleur digne de ce nom n'a encensé l'auguste Didier Robert. Finalement la version papier a disparu, il ne reste plus que la version électronique, une peau de chagrin qui ne chagrine nullement notre titilleur roublard qui a ramassé le gros lot.



Là aussi, tout naturellement, tout démo(n)cratiquement !



Et le Quotidien de La Réunion, aux abois lui aussi, a fait plusieurs appels pour une petite subvention. En vain. Mais le magnanime pharaon péi a dit qu'on allait réétudier la question. Va-t-on décrocher un gros fromage ou une minuscule parcelle ? Karine Nabénésa, un membre très actif de la République En Marche, va-t-elle enfin cesser de remonter les bretelles du phénix ? L'avenir le dira. Suivons le volatile qui semble vouloir sortir le costume du père Noël. Zinfos974 ferait bien de profiter de l'aubaine. Si toute la presse péi a sa bonne part, nous allons enfin gazouiller. Eh oui ! à force de contempler le phénix de la pyramide inversée nous nous laissons nous métamorphoser en oiseaux.