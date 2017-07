Le gouverment maintient la surrémunération des fonctionnaires ultra-marins

La surrémunération des fonctionnaires de l’Outre-mer est maintenue, pour le moment. Lors de son audition devant la commission des finances du Sénat - mercredi, le ministre de l’Action et des Comptes publics a assuré qu’il n’était "pas prévu dans la loi de finances 2018 de revenir sur la surrémunération des agents de la fonction publique en Outre-mer, même si nous avons bien vu que la Cour des comptes nous le demandait instamment et ce n'est pas la première fois" en réponse à une question du sénateur Guyanais Georges Patient.En effet, un audit de la Cour des comptes a été publié en juin dernier préconisant la suppression de ces majorations pour l’Outre-mer. Le ministre a ajouté : "On aura l'occasion d'évaluer toutes les propositions de la Cour des Comptes".