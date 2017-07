Le gagnant du jeu Bac Corsair s'envolera pour la première fois pour Paris !

Il y a quelques semaines, Corsair et Zinfos 974 s'associaient pour offrir un billet d'avion à un bachelier. Le grand gagnant du jeu s'appelle Guillaume Haurice et il n'en revient toujours pas!Il n'a jamais encore pris de vol pour Paris. Grâce à Corsair ce nouveau bachelier - il vient d'obtenir son bac en série technologique spécialisée en ressources humaines et communication - va réaliser son rêve.Très attiré par l'art, il va intégrer l'école des Beaux Arts à la rentrée. Guillaume a reçu son billet gagnant des mains de Céline Spielmann, assistante commerciale de Corsair Réunion et de Pierrot Dupuy, le directeur de publication de Zinfos974 et de 7magazine.re