Le fils de de Valérie Trierweiler contrôlé positif à la cocaïne sur son scooter

Le fils de Valérie Trierweiler, l’ancienne compagne de François Hollande, a été interpellé à Paris ce samedi matin, aux alentours de 7 heures, alors qu'il roulait avec des écouteurs, rapporte Le Parisien.



Le jeune homme, qui n’avait pas les papiers de son deux-roues, avait "les yeux rouges et l’allocution pâteuse", selon les policiers qui l’ont soumis au test de dépistage salivaire multidrogue. Test qui s'est révélé positif à la cocaïne.



Si le jeune homme 20 ans aurait dû être placé en garde à vue, il ne l’a pas été pour cause de dépassement de délai, rapporte le média, citant une source proche du dossier. Léonard Trierweiler a tout de même été emmené au commissariat du VIIIe arrondissement et son scooter a été immobilisé. Le parquet avisé, le jeune homme sera convoqué ultérieurement au commissariat, conclut Le Parisien.