Le dossier de la crise Canne file à Paris

Stéphane Travert, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, et Annick Girardin, ministre des Outre-Mer, confirment ce lundi soir qu’ils recevront ce mercredi 12 juillet à 8h15 au Ministère de l’Agriculture, l’ensemble des parlementaires de La Réunion pour échanger sur les négociations en cours dans le département entre les planteurs de canne à sucre et l’industrie sucrière.



Cette rencontre intervient après les demandes des parlementaires réunionnais qui, vendredi dernier lors de l’annonce de la feuille de route d’Annick Girardin au ministère des Outre-mer, avaient demandé à ce que la ministre intervienne personnellement dans le dossier.