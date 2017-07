Le directeur de l’Office de développement de l'économie agricole d'Outre-mer en visite à La Réunion

En visite à La Réunion jusqu’au 21 juillet, Hervé Deperrois, directeur de l’Office de développement de l'économie agricole d'Outre-mer (ODEADOM) a pu, hier, échanger autour du thème "agriculture et santé" avec les différents acteurs des filières agricoles en préfecture.



Créé en 2009, l’ODEADOM est un établissement public administratif qui a pour objectif "d’améliorer la mise à disposition de produits locaux de qualité et d’origine garantie". Des produits locaux qui doivent répondre "aux besoins des consommateurs réunionnais et qui mettent en valeur les producteurs et transformateurs locaux".



17 % de la superficie totale de l’île, soit 42 000 hectares sont réservés aux surfaces agricoles. Tandis que "toutes productions animales et végétales confondues, les filières agricoles réunionnaises ont couvert 77 % du marché en produits frais et 53 % du marché global (frais, transformé, congelé) en 2016".



En présence des différents représentants de l’Etat et de Jean-Bernard Gonthier, président de la Chambre d’agriculture, l’agriculture locale et ses enjeux ont été présentés au directeur de l’Office.



Ce jeudi, Hervé Deperrois se rendra dans le Sud de l’ile visitera l’abattoir Evollys à Etang-Salé ou encore une exploitation bio du coté de Bassin-Plat.