Le dernier ​bulletin de Vigilance fortes houles

Le maximum pour ce train de houle de Sud-Ouest a eu lieu à la mi-journée ce dimanche. Les vagues les plus hautes sont voisines de 4m en cette fin d'après-midi. L'amortissement de cette houle est lent et se prolonge au cours de la nuit de dimanche et la journée de lundi.



Cette vigilance concerne les côtes Ouest et Sud, allant de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table. Il a été relevé, au houlographe du Port Ouest 4.4m en hauteur moyenne et 5.4m en hauteur maximum en cours de matinée ce dimanche.



Ceci est le dernier bulletin de suivi de cet épisode de fortes houles.