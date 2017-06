Le conseiller départemental Giovanni Poire pour Fabrice Marouvin

Par sa prise de position en faveur du Député sortant, je m’interroge sur l’enseignement que l’on donne aux citoyens et à Saint-Paul.



Pour ma part, je suis convaincu que Fabrice représente l’avenir et je vous demande de l’accompagner ce dimanche, vers la victoire.



Giovanni Poire.

J’ai décidé, avant même le 1tour, de soutenir Fabrice Marouvin pour les élections législatives 2017. Il correspond au Député que nous devons avoir et qui saura défendre nos dossiers. Il saura le faire humblement.Je ne dévierai pas de cette décision. Il faut savoir se tenir à ses convictions et respecter la plateforme à laquelle on appartient.