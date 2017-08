<<< RETOUR CIVIS

Le conseil communautaire de la CIVIS vote le renouvellement de son réseau de transport urbain, Alternéo

Mardi 8 août 2017, le conseil communautaire a validé le choix du groupement Cinéo pour assurer l’exploitation du réseau de transport urbain de la CIVIS.

Ce réseau qui transporte chaque année plus de 10 millions de voyageurs, sera amélioré en terme d’offre de transport, de moyens techniques et humains. Le groupement Cinéo travaillera dès demain pour que le nouveau réseau Alternéo soit effectif le 1er janvier 2018.



L’attribution de la nouvelle DSP de transport urbain a eu lieu après une phase de concertation qui a permis d’ajuster l’offre du groupement Cinéo aux besoins de la population. Une phase de négociation qui a permis de réduire la contribution de la CIVIS de 13,6% (soit 23,4 Millions € d’économie par rapport à l’offre initiale, sur toute la durée du contrat).

Les dépenses ont été optimisées afin de proposer aux administrés le meilleur rapport coût/service possible. Les charges passent de 22,5 Millions € en 2015 à 26,1 Millions € en 2018 alors que le périmètre de service est très nettement élargi. Ces montants correspondent en moyenne aux niveaux relevés à La Réunion et dans les autres DOM.

Avec cette nouvelle DSP, le réseau sera donc amélioré en termes d’offre de transport, de moyens techniques et de moyens humains. Le nombre de lignes passera de 56 à 58. La fréquence moyenne des lignes principales aux heures de pointe sera doublée. L’offre kilométrique pour les lignes régulières sera maintenue et celle du transport à la demande sera augmentée de 500 000 kilomètres. L’amplitude horaire des passages de bus sera étendue de 14 heures à 15 heures. Et un service de transport pour les personnes à mobilité réduite sera créé.



Du côté des moyens techniques, un système d'aide à l'exploitation et d'information voyageur, un poste de contrôle centralisé, un nouveau centre technique, ainsi qu’une nouvelle billettique sans contact, dès 2018, seront mis en place.

Enfin le nombre de salariés au service du réseau Alternéo passera de 433 à 511. Ces moyens supplémentaires seront dédiés aux missions de sécurité, de contrôle et de médiation. Dans le même souci de répondre aux attentes des usagers, des enquêtes de satisfaction seront réalisées et un référent qualité ainsi que des comités d’usagers seront développés.



Le groupement Cinéo travaillera dès demain pour que le nouveau réseau Alternéo soit effectif le 1er janvier 2018. Le groupement Cinéo devra engager des discussions avec l’entreprise C. Joseph afin de continuer d’assurer avec ses employés le service sur les lignes Alternéo. Toute l’équipe du groupement Cinéo, constituée d’une vingtaine de TPE/PME dans le milieu du transport est désormais à pied d’oeuvre pour mettre en place ce nouveau réseau et offrir un meilleur service de transport aux habitants du territoire de la CIVIS.



Le nouveau réseau Alternéo en quelques chiffres clefs :

Dans le cadre de l’ancienne DSP :

56 lignes

4,9 M km commerciaux

105 véhicules en service

433 salariés au service du réseau

Dans le cadre de la nouvelle DSP (1er janvier 2018) :

58 lignes

4,9 M km commerciaux réguliers et 500 000 km en Transport à la Demande

110 véhicules en service

511 salariés au service du réseau





