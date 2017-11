Le chômage reste stable en octobre dans l'île

Fin octobre 2017, à La Réunion, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit à 135 700. Ce nombre augmente de 0,4 % sur trois mois (soit +590 personnes). Il diminue de 0,1 % sur un mois et de 0,2 % sur un an.



En France (y compris Drom), ce nombre baisse de 0,9 % sur trois mois (+0,2 % sur un mois et +0,3 % sur un an).

À La Réunion, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité dans le mois (catégories A, B, C) s'établit à 162 320 fin octobre 2017. Ce nombre augmente de 1,0 % sur trois mois (soit +1 640 personnes). Il progresse de 0,1 % sur un mois et de 1,1 % sur un an.



En France (y compris Drom), ce nombre est stable sur trois mois (stable sur un mois et +2,8 % sur un an).