Le chômage baisse de 1,1% entre mars et avril

Le chômage a diminué de 1,1% à La Réunion entre mars et avril cette année. Cela correspond à 1540 demandeurs d’emplois en moins sur un total de 136.300 chômeurs. En métropole, la baisse est de 1%.



C’est la première fois depuis juins 2016 que le chômage recule mais cette diminution reste moins importante que celle de l’année dernière à la même époque. En avril 2016, le chômage avait baissé de 1,6%. Et sur un an, le chômage a malgré tout augmenté de 0,8% soit 1140 demandeurs d’emploi en plus. En métropole, le chômage a reculé de 1,3%.



Si la Guadeloupe connaît la même augmentation de 0,8% en un an, la Martinique a vu une baisse de 1% et la Guyane de 3,8%.



Cette baisse réunionnaise de mars à avril a davantage touché les hommes (-1,3%) que les femmes (-0,9%). Mais concernant les différents âges, toutes les catégories ont bénéficié d’une baisse de chômage.