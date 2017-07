Le choca en fête à l'Entre-Deux!

Du 21 au 23 juillet 2017, la ville de l’Entre-Deux organise la Fête du choca. Pour cette 15ème édition: un village artisanal, des artistes locaux et régionaux.



Sur la place de la Liberté et à l’espace de l’association Vavang’art, des expositions, ventes de produits, concours de tressage ainsi que diverses expositions permanentes retraçant l’histoire du choca sont également prévus.



Le point d’orgue de la manifestation : le concours du meilleur râpeur de choca suivi de la remise des prix le dimanche 23 juillet à partir de 14h30.



Des plateaux musicaux animeront chaque soir la ville avec notamment la soirée Tropical Mix 974 le vendredi, la soirée Nostalgie 974 le samedi et "pour terminer en beauté", la Faya Mauricienne / 974 le dimanche.



Des artistes de l'Entre-Deux ouvriront le show en avant-première.