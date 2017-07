Le chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, a démissionné ce mercredi 19 juillet. Une démission acceptée par le chef des armées, Emmanuel Macron. Au coeur de cette décision inédite sous la 5e République, un désaccord profond avec le président sur le budget du ministère de la Défense.



"Je considère ne plus être en mesure d’assurer la pérennité du modèle d’armée auquel je crois pour garantir la protection de la France et des Français, aujourd’hui et demain, et soutenir les ambitions de notre pays", indique-t-il par voie de communiqué.