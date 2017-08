Le chantier de la Rivière des Galets qui se termine en 2020

Avec la fin des vacances, les interminables files de véhicules vont de nouveau s’allonger. Dans l’Ouest comme partout sur l’ile, la situation empire chaque année un peu plus avec l’augmentation du flux routier.



La voiture s'est rendue indispensable à notre société, pour la simple et bonne raison que « nos décideurs » n’ont pas su, dans le meilleur des cas, engager, au bon moment, une ambitieuse politique en matière de transports en commun (couloirs de bus, véhicule sur rail), et dans le pire des cas, ils ont eu même œuvré contre un transport d’avenir et écologique.



De ce fait, tant qu’il n’y aura pas de véritables révolutions dans les transports en commun, l’aménagement de l’espace routier devient l’une des préoccupations majeures de nos collectivités.



Cependant, il est surprenant que les chantiers « Nouvelle Route du Littoral » et du « Pont de la Rivière des Galets », dont personne ne conteste la nécessité, se terminent officiellement la même année, en 2020.



Sans tomber dans une comparaison simpliste entre les deux chantiers, ne peut-on pas légitimement se poser la question, de savoir si le pont de la Rivière des galets ne pourrait pas se terminer bien avant ? Et cela au regard des technologies que l’on peut employer de nos jours.



Or nous voyons d’un côté, la Région conduire le chantier de la NRL à marche forcée et de l’autre côté, un chantier visuellement sans effervescence.



Pour rappel, 80 000 usagers empruntent chaque jour le vieux pont métallique de la Rivière des Galets. Chaque mois gagné est un mois de galère en moins pour eux. Alors, espérons que l’amélioration du quotidien de nos concitoyens ne sera pas tributaire d’un calendrier électoral.



Eric