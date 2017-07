Le chanteur de Linkin Park se donne la mort à l'âge de 41 ans

Chester Bennington, le chanteur du groupe américain Linkin Park a été retrouvé mort à son domicile à Los Angeles hier.C’est dans les années 2000 que le groupe, créé en 1990, a connu un grand succès avec les albums Hybrid Theory et Meteora. Un mélange de heavy metal et hip-hop, appelé le nu-metal. Aujourd’hui, tout semblait couler pour Linkin Park qui venait de sortir son septième album, One more light. Leur tournée américaine devait commencer à la fin de mois.Le chanteur avait souffert pendant de longues années d'addictions - alcool et drogues - mais avait ces derniers temps déclaré avoir tout arrêter.Les hommages arrivent depuis hier, de fans et de personnalités. Rihanna publie sur Instagram : "Le plus grand talent qu’il m’a été donné de voir en concert ! Une bête vocale".Pour Jimmy Kimmel, animateur de "Jimmy Kimmel Live", Chester Bennington était "l’homme le plus gentil" qu’il n’a jamais accueilli sur son plateau.Le groupe OneRepublic rappelle le fléau qu’est la dépression : "Chester avait six enfants. Si l’un d’entre vous pense que le monde est mieux sans vous, vous avez complètement tort à tous les niveaux. Soignez vous svp".