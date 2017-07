Mail Communiqué Le centre hospitalier Gabriel Martin, 1er hôpital ultramarin certifié pour ses comptes 2016 Le Centre Hospitalier Gabriel Martin de Saint-Paul (La Réunion) devient le 1er établissement public de santé ultramarin à voir ses comptes certifiés pour l’année 2016. Voici le communiqué :

Le Centre Hospitalier Gabriel Martin de Saint-Paul (La Réunion) devient ce jour l e 1er établissement public de santé ultramarin à voir ses comptes certifiés pour l’année 2016. Une fierté pour ses équipes d’autant que l’hôpital de l'ouest de l'île était candidat volontaire à la certification, car non soumis obligatoirement à cette 3e vague d’examen des comptes.

Pour rappel, seuls les établissements qui atteignent le seuil de 100 millions d’euros de recettes depuis trois exercices y sont contraints. Au niveau national, 33 établissements publics de santé sont concernés par la certification 2016 dont 6 à titre expérimental. C’est le cas du CHGM qui transforme donc cette tentative en succès.



Dans le détail, le CHGM est certifié avec une unique réserve qui porte sur le cycle des immobilisations. Ce cas de figure reste relativement commun puisque plus d’un tiers des réserves au niveau national l’an dernier portaient sur ce même cycle. La conséquence le plus souvent d’un inventaire physique insuffisant mais également du très haut niveau d’exigence des certificateurs.



Localement, cette opinion favorable donnée par le Commissaire aux comptes vient conforter les efforts considérables entrepris par les équipes du CHGM. Elle est également un gage de sérieux et de confiance adressé à nos partenaires institutionnels et financiers. Spécifiquement à l’heure où la construction du Nouvel Hôpital est désormais bien engagée sur le site du domaine de la Poncetière. Un chantier accompagné par le Copermo sur lequel nos équipes respectent à la fois les délais initiaux (+ de 50% de réalisation) et l’enveloppe budgétaire (127 millions d’euros). Cette performance mérite sans aucun doute d’être soulignée.



L'équipe de direction du CHGM tient par ailleurs à remercier les équipes de la DRFIP et du Trésor Public pour leur indispensable collaboration.



