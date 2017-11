International Le célèbre tueur psychopathe Charles Manson est mort Le gourou de la "Manson family", responsable de l'assassinat de 7 personnes, dont la première femme de Roman Polanski, Sharon Tate, est mort dimanche 19 novembre. Il avait 83 ans, et était emprisonné depuis plus de 40 ans.

Son nom est devenu "synonyme du mal", c'est pour cela que le sulfureux chanteur américain Marilyn Manson a choisi ce nom de scène provocateur. Charles Manson, gourou psychopathe se prenait pour la réincarnation du Christ. Durant les années 60, il avait fondé une secte dans le désert californien, la Manson family, et avait fomenté une série de crimes censés provoquer une guerre entre blancs et noirs, dont les premiers seraient sortis victorieux.



Ainsi, le 9 août 1969, la Manson family pénètre-t-elle la maison du couple Polanski à Los Angeles, assassinant Sharon Tate, alors enceinte de six mois, de 16 coups de couteaux, ainsi que quatre amis du couple. Avant de s'enfuir, les adeptes du gourou avaient inscrit "pig" sur la porte de la maison. Roman Polanski se trouvait alors en Europe. La nuit suivante, la Manson family avait assassiné deux autres femmes.



Charles Manson, bien que n'ayant pas tué de ses mains, fut reconnu coupable d'avoir commandité des crimes, et condamné à mort. Sa peine avait été commuée en prison à vie lors de l'abolition de la peine de mort en Californie, en 1972. Le procureur Vincent Buglosi, qui avait instruit l'affaire, avait eu cette phrase célèbre : "Le nom même de Manson est devenu le synonyme du mal." Charles Manson avait une croix gammée gravée sur le front. BA Lu 2132 fois





Dans la même rubrique : < > Donald Trump revient sur l’autorisation d’importation de trophées d’éléphants Un sous-marin disparait avec 44 personnes à bord