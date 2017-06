Le Cardinal"Foudia Madagascariensis", Taille: 13cm. Difficile pour moi de vous donner une date de son introduction. Dans la nature hors la livrée nuptiale éclatante du mâle, c'est un oiseau (mâle et femelle) que l'on peut confondre avec la femelle moineau. Les femelles et mâles en période inter-nuptiale sont bruns verdâtre cuivré strié de noir, les joues et sourcils plus clairs, la gorge et le ventre blanc sale, la couverture des ailes et rémiges sont bordées de blanc crème et le bec corne claire. Le mâle est rouge vermillon sauf la queue et les lores qui sont noires, les plumes du dos sont légèrement noires bordées de rouge, pendant la période de reproduction de septembre à mai. Le bec est noir, les pattes roses, l’œil brun, se confond joliment dans la verdure environnante. Source info: Michel PayetSource : http://www.zinfos974.com/payetphoto/Le-cardinal-_a...