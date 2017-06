Mail Courrier des lecteurs Le cancre Vlody

Je viens de lire la « lettre de campagne n°2 » du futur-ex député de la 3ème Circonscription, et j'ai failli m'étouffer à la lecture des impostures qui y figurent :



- M. Vlody revendique la création de la 25ème commune de La Rivière, alors que les réunionnais savent que ce projet a été évoqué pour la première fois il y a environ un siècle, que cette création est le fruit du lobbying de plusieurs hommes et femmes politiques de Saint-Louis depuis près de 30 ans, et qu'il est avant tout le résultat de la volonté populaire exprimée dans les urnes par référendum. Député par accident en 2012, M. Vlody a été comme un « veilleur la coque » sur terrain football : le ballon est passé par hasard devant lui, son pied a glissé par inadvertance et a frôlé le ballon, et le but a été comptabilisé !



- M. Vlody revendique aussi la construction du collège du 12ème KM au Tampon : à qui va-t-il faire croire qu'un projet aussi important sur les plans technique, administratif et financier que la construction d'un nouveau collège date de 2012 (d'ailleurs c'est de la compétence du Conseil Départemental, et pas d'un député !), ou même de 2008 lorsqu'il est devenu vice-président du Département de La Réunion, à la faveur d'une majorité zembrocale ? Ce type de réalisation nécessite des études préalables et longues (mission de programmation, marché de maîtrise d'oeuvre, appel d'offres de travaux, …) au moins une dizaine d'années avant la livraison des travaux. La genèse de ce projet date donc de bien avant 2004, date de la première élection de Jean-Jacques Vlody comme conseiller général d'opposition… Là encore, « Jacky la veille la coque » : il était là pour les petits fours à l'inauguration ! Et faute de bilan comme député, il essaye de s'approprier le bilan de Madame Dindar présidente du Département depuis 2004… Pas bien ! Pourquoi M. Vlody passe sous silence l'état lamentable du collège Terrain Fleury, où il exerçait comme professeur avant de prendre goût aux indemnités d'élu, un collège jadis fleuron du sud, meilleur établissement de sa catégorie à La Réunion, aujourd'hui en très mauvais état faute de réhabilitation du temps où M. Vlody était vice-président du Département ? M. Vlody a raison d'être très inquiet du score qu'il fera car la population compte bien sanctionner durement ce vilain copieur qui s'approprie les travaux des autres et qui n'a sa place que dans le coin de la classe tel un cancre avec un bonnet d'âne ! J'invite tous les électrices et électeurs du Tampon, de Cilaos, de La Rivière et de l'Entre-Deux à faire perdre à M.Vlody son dernier mandat lui permettant de gagner de l'argent facilement sans rien faire depuis des années, afin qu'il aille de nouveau gagner sa vie en travaillant comme tout le monde ! Et pourquoi pas une affectation au collège Terrain Fleury où ses collègues, sa hiérarchie, ses élèves et leurs parents ne manqueront pas de lui rappeler chaque jour qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait depuis plus d'une dizaine d'années qu'il vit aux crochets de la République ! Pierrick.L, La Chatoire Lu 110 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Critique de la raison pratique politique Croyez-vous encore que notre presse est libre et pluraliste ?