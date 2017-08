Le budget de l'Éducation nationale en hausse de 1,2 milliard d'euros

Lors de sa conférence de rentrée, le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé que le budget de son ministère allait passer de 49,3 à 50,5 milliards d’euros. En juillet dernier, le président Emmanuel Macron avait pourtant indiqué que seul le budget de la Défense allait augmenter.



Le successeur de Najat Vallaud-Belkacem rue de Grenelle tient à rappeler que le chef de l’État avait défini l’Éducation nationale "comme une priorité". "On est en dessous de 50 milliards aujourd'hui, on va passer au dessus. C’est tout à fait cohérent, l'éducation a été définie comme un des grands chantiers du président", a déclaré Jean-Michel Blanquer.



Concernant le dédoublement des classes voulu par le gouvernement, le ministre a indiqué qu’il y aurait "le nombre de postes nécessaires" à la rentrée de septembre 2018.



Outre l’augmentation du budget de son ministère, Jean-Michel Blanquer a par ailleurs annoncé le retour des évaluations pour les élèves de CP et de 6e. Les domaines évalués seront le français (langage oral, lecture, compréhension de l’écrit) et les mathématiques (construction du nombre, identification de formes géométriques ou les compétences relatives à la construction du nombre).



Les élèves de CP seront concernés par ces évaluations diagnostiques à compter du mois de septembre et ceux de 6e au mois de novembre.