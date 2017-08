Mail ZinfosBlog (En attente) Le bonheur au bout du doigt: L'application HappynGood

HappynGood a été crée par Julie, une blogueuse de 29 ans. L’interface est parfaite de par sa simplicité, sa fluidité et son élégance.

Cette application est le parfait outil si tu es adepte de la wave healthy: Du sport, des recettes, du bien-être et une chouette communauté (grâce à la géolocalisation, tu peux rencontrer d’autres filles ayant téléchargé l’application près de chez toi et même organiser des événements)!

Lorsque tu t’inscris (gratuitement) sur l’application, il t’est demandé quelques petites informations histoire de savoir ce qui te correspond le mieux: Ton niveau de sport

Ton objectif

bien-être et à ce niveau, tu es servie parmi les catégories!

Motivation (10 clés à activer pour être heureux, booster sa motivation, vivre en harmonie avec soi-même)

(10 clés à activer pour être heureux, booster sa motivation, vivre en harmonie avec soi-même) Forme (se détendre au bureau, réussir son réveil, distinguer la faim de l’envie de grignoter)

(se détendre au bureau, réussir son réveil, distinguer la faim de l’envie de grignoter) Beauté (se démaquiller au naturel, détox de la peau et plein de DIY)

(se démaquiller au naturel, détox de la peau et plein de DIY) Santé (les méthodes de contraception, soulager une cystite)

(les méthodes de contraception, soulager une cystite) Naturopathie (3 raisons de commencer par des crudités, quand et comment manger les fruits et différents zoom sur de grandes thématiques comme les cures détox et le clean eating). Dans chaque catégorie se trouvent d’innombrables articles plus intéressants les uns que les autres.

Arrive ensuite la catégorie sport et elle donne vraiment envie de t’y mettre si tu n’es pas une grande sportive!

Stretching (décliné avec les différentes parties du corps: cuisses-fessiers, hanches, haut du corps, bas du corps mais aussi de la relaxation et les « choses à savoir »)

(décliné avec les différentes parties du corps: cuisses-fessiers, hanches, haut du corps, bas du corps mais aussi de la relaxation et les « choses à savoir ») Yoga (yoga énergisant, tonifiant prénatal…)

(yoga énergisant, tonifiant prénatal…) Fitness (classé comme pour le stretching selon les parties du corps)

(classé comme pour le stretching selon les parties du corps) Ainsi que de précieux conseils (améliorer ses performances, prendre de la masse maigre, des citations motivantes…) Deux programmes sont également disponibles chaque mois. Pour août, tu trouveras la taille de guêpe et les jambes galbées.

type de régimes alimentaires (vegan, végétarien, sans gluten et sans lactose) et de repas (petit-déjeuner, entrées, plats, desserts et collation).

Les recettes sont très accessibles et tu peux te référer aux avis des internautes qui les ont testé.



