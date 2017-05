Mail ZinfosBlog à la Une Le bio et autres diètes alimentaires me gavent…

"N’oublie pas que je ne mange pas de viande" ou encore "j’ai enfin pu éliminer œufs et poissons" ou alors "je te remercie mais j’ai un régime alimentaire strict". Me voilà cherchant recettes spécifiques sur internet (non dans les livres de cuisine que j’achète à profusion) et aussi dans les rayons de grandes surfaces ou de magasins spécialisés pour parer à une excellente table et surtout pour la joie de tous les invités.

Et de me poser la question : ces produits sont-ils vraiment bio ou sans gluten ? Qui peut me le garantir ?

Je m’interroge. Je n’ai pas la réponse.

Sauf que je me retrouve à confectionner menus et recettes pour invités au profil particulier… C’est du travail en plus. Des ingrédients en plus.



A table, à l’heure du repas, la conversation tourne autour du contenu de l’assiette… A chacun de vanter les bienfaits de "son régime". À mon tour, j’annonce la couleur : j’aime bien de temps en temps un bon carry de bœuf aux carottes ou de porc aux pommes de terre, j’apprécie quelquefois un bon massalé cabri ou un carry de poulet avec des petits pois… Oui mais, quelle souffrance pour ces pauvres animaux que l’on élève en batterie et qu’on tue pour le seul plaisir des gens comme toi… Et mon cerveau n’a pas pu contenir mes pensées venues soudainement au bord de mes lèvres :

Probablement dans une décennie : nous aurons nous lirons des livres et des histoires bio, pour notre esprit bio ou anti-gluten et pourquoi pas des mariages bio, tiens je vais me lancer dans un site de rencontres entre femmes et hommes bio, parce que le sexe aussi sera bio. Nous finirons par faire des enfants bio et tous les animaux nous envahirons et deviendront à leur tour… comment on dit de celles et ceux qui mangent des humains ?



Alors mangeurs de bio, végétarien, végan, anti-gluten, ne seront plus les bienvenus autour de ma table… Vous me gavez…Et je finirais par vomir bio un de ces quatre…

Depuis une décennie, le bio, le végétarien, le végan, l'anti-gluten etc… sont devenus un "phénomène de mode". Il ne se passe plus un mois, une semaine ou une journée sans qu'il ait fait allusion de produit bio, de menu végétarien ou végan, d'intolérance au gluten… Gilette Aho



