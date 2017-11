Le bâtonnier Chendra Kichenin cède symboliquement sa place à Laurent Payen

Les robes noires du barreau de Saint-Denis ont décidé de renouer avec la tradition et les symboles lors de la passation de pouvoir entre le bâtonnier Chendra Kichenin et son successeur, Me Laurent Payen.



Une cérémonie a été organisée jeudi soir dans le salon de l'hôtel de ville du chef-lieu.



Le fameux bâton de pèlerin, sculpté à l’image de celui de Saint-Nicolas, saint-patron des juristes, a été remis au nouveau bâtonnier.