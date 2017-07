Mail Communiqué "Le bâtiment, levier d'insertion professionnelle pour les femmes" Après avoir réalisé un diagnostic, Pôle emploi a choisi de réaliser un partenariat local avec la SHLMR et FTM pour former des femmes demandeurs d’emploi aux métiers de la réhabilitation de bâtiment. Voici le communiqué :

Ce lundi après-midi, une convention locale a été signée entre le pôle emploi de Sainte-Clotilde, la SHLMR et l’association FTM. En amont de cette convention, 2 diagnostics ont été réalisés :

→ la SHLMR a l’obligation de réhabiliter l’ensemble de leurs parcs HLM (construits au plus tard en 1998) avant 2020. Ce qui représente environ 3000 bâtiments.



Dans le cadre des clauses d’insertion intégrées aux marchés de la SHLMR et de la SIDR, les entreprises du bâtiment qui seront mandatées, devront recruter sur la zone en réhabilitation. Les entreprises ont beaucoup de difficultés à répondre à cette clause, les candidats étant peu ou pas formés ou pas en capacité à travailler en milieu occupé.



→ 52% des demandeurs d’emploi de longue durée sont des femmes, souvent peu ou pas qualifiées. Lors de la journée de la mixité et des droits de la femme, des femmes demandeurs d’emploi ont montré un intérêt particulier pour les métiers du bâtiment.



Lors d’une rencontre avec les entreprises du bâtiment ont été sensibilisées aux difficultés rencontrées par les demandeurs d’emploi et notamment en situation d’illettrisme. Elles ont fait part de leur intérêt notamment d’intégrer des candidates éloignées du marché du travail.



Cette convention pose les bases d’une collaboration entre le pôle emploi de Sainte-Clotilde, la SHLMR et FTM pour proposer des candidatures de femmes issues des quartiers prioritaires formées au métier d’agent de réhabilitation. Il s’agit également de proposer des profils diversifiés aux entreprises.



Concrètement, Pôle emploi a sélectionné 10 femmes demandeurs d’emploi. Après une réunion d’information, l’agence a retenu 50 profils pour des exercices selon la MRS (Méthode de Recrutement par Simulation), suivis d’entretiens individuels. Le parcours proposé est mis en place par le pôle emploi de Sainte-Clotilde en collaboration avec la SHLMR, SYNERGIE et FTM.



Cette action de formation a été nommée « REHAB'ELLES ». SYNERGIE OI assure les modules « Agent de Réhabilitation du Bâtiment » et « Le plaisir d'apprendre autrement », FTM les modules de « Redynamisation » et « Job coaching ». Celle-ci va durer 4 mois et permettra à ces 10 femmes de s'insérer dans la vie professionnelle.



